07 февраля 2020 года

Браконьерский промысел на Белом озере закрыла рыбоохрана

В Вологодской области инспекторы рыбоохраны задержали двух браконьеров на берегу Белого озера. У них изъяли мешки с чехонью, судаком и лещом, ущерб водным биоресурсам оценили в сумму свыше 1 млн рублей.

Информация о незаконной добыче рыбы на Белом озере поступила в Северо-Западное теруправление Росрыболовства в конце января. Инспекторы несколько дней проводили рейды и в результате поймали двух нарушителей, возвращавшихся с промысла.

При виде рыбоохраны один из браконьеров попытался скрыться на снегоходе, но был задержан. Для подкрепления на место правонарушения вызвали полицию.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, в санях задержанных обнаружили семь мешков с рыбой. Изъяты 1100 экземпляров чехони, 183 особи судака, 45 лещей, два окуня и одна щука. Затем сотрудники рыбоохраны и полицейские обследовали озеро и обнаружили на месте браконьерского вылова незаконные орудия добычи – ставные сети.

По данным теруправления, причиненный водным биоресурсам ущерб составил более 1,1 млн рублей. Материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Fishnews