07 февраля 2020 года

Госдума поработает с преференциями для Арктической зоны

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о преференциях для инвесторов в Арктической зоне. Предлагаемый режим работы схоже с мерами, уже введенными на Дальнем Востоке.

С помощью новых законов власти рассчитывают простимулировать экономическое развитие арктических территорий, сообщает корреспондент Fishnews.

К Арктической зоне отнесены Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, часть районов Карелии, Коми, Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области, примыкающие к этим регионам внутренние морские воды и территориальное море РФ. Также, согласно законопроекту, правительство определит участки арктического шельфа, на которые распространятся меры господдержки.

Основной законопроект – «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». Предложенный режим схож с теми инструментами, которые государство предусмотрело для Дальнего Востока, – ТОРами и свободным портом Владивосток.

Планируется, что инвестор сможет заключить соглашение с управляющей компанией (а такими функциями предложено наделить Корпорацию развития Дальнего Востока) и получить статус резидента Арктической зоны. А с ним – налоговые, административные и другие льготы.

В один пакет с законопроектом о господдержке предпринимательства в Арктической зоне включены проекты изменений Налогового, Трудового кодексов и других законодательных актов.

Чтобы получить статус резидента, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должны отвечать ряду требований. Одно из них – объем капитальных вложений не менее 10 млн рублей.

При этом предложенные преференции распространяются только на тех, кто собирается реализовать в Арктической зоне новый инвестпроект или попробовать новые виды предпринимательской деятельности.

Проекты законов подготовило Минвостокразвития. В ведение министерства Арктическая зона России была передана в 2019 г.

Fishnews