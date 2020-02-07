07 февраля 2020 года

Промысловую разведку предложили поддерживать квотами

Губернатор Магаданской области Сергей Носов обратился в Минсельхоз и Минвостокразвития с идеей введения «научных» инвестквот. Предполагается, что компаниям, вложившимся в исследования, будет гарантировано право на освоение обнаруженных запасов.

Как рассказал руководитель департамента рыбного хозяйства правительства Магаданской области Андрей Таболин, инициатива продиктована прежде всего стремлением расширить ресурсную базу для промысла. Сейчас на долю предприятий региона приходится менее 70 тыс. тонн по квотируемым объектам. «Мы активно ищем возможность увеличения ресурсной базы, в том числе за счет новых промысловых акваторий или новых объектов лова», – отметил собеседник Fishnews.

По словам Андрея Таболина, сейчас рыбаки предоставляют суда для научного промысла практически бесплатно, при этом добыча ведется там, где необходимо ученым. Предприятия несут издержки, но не получают права на освоение новых объектов, разведанных с их помощью. «Целесообразно предусмотреть в законе о рыболовстве право на освоение 50-70% доли квоты при разведке новых видов водных биоресурсов или новых промысловых районов, а оставшиеся доли квот выставлять на аукцион», – подчеркнул он.

Глава департамента обратил внимание, что для Дальнего Востока перспективными для научного поиска считаются северная и центральная части Охотского моря. По его мнению, в связи с глобальными климатическими изменениями целесообразно провести здесь разведку объектов, обычно добываемых южнее.

Андрей Таболин подчеркнул, что предложение направлено на вовлечение в хозяйственный оборот новых промысловых объектов или новых районов добычи, а не на изъятие у пользователей части квот, которые уже осваиваются. «Поэтому мы не опасаемся негативной реакции рыбацкого сообщества», – сказал он.

Сейчас, согласно федеральному закону о рыболовстве, доли квот вылова новых объектов промысла должны распределяться на аукционах.

Fishnews