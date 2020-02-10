10 февраля 2020 года

Рыбной отрасли Приангарья готовят план развития

В Иркутской области разрабатывают концепцию развития рыбохозяйственной отрасли до 2030 г. Предполагается определить приоритетные направления и целевые показатели.

Решение о создании концепции приняли на заседании территориального рыбохозяйственного совета. И.о. министра сельского хозяйства области Илья Сумароков рассказал, что работа ведется региональным минсельхозом совместно с Ангаро-Байкальским теруправлением Росрыболовства, научными и рыбопромышленными организациями.

«Будут определены цели, задачи и приоритетные направления развития в регионе рыбохозяйственной деятельности, товарного рыбоводства, установлены целевые показатели, разработаны мероприятия для их достижения», – отметил Илья Сумароков.

По его информации, в Иркутской области рыболовством и рыборазведением занимаются в общей сложности 63 организации и индивидуальных предпринимателя. Промысел в основном ведется на Братском и Усть-Илимском водохранилищах, а также на Байкале. Среди главных объектов добычи - окунь, плотва, карась, лещ, ерш, щука.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области, аквакультурой в Приангарье занимаются шесть предприятий. В регионе насчитывается 50 рыбоводных участков, 25 из которых передано в пользование. Искусственное воспроизводство водных биоресурсов осуществляют Бельский и Бурдугузский рыбоводные заводы.

Кроме того, на территории региона зарегистрировано 21 предприятие по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов. Для поддержки аквакультуры и рыбопереработки Приангарья из областного бюджета выделяются субсидии.

Fishnews