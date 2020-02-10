10 февраля 2020 года

В Башкирии нашли почти 6 тонн рыбы без «биографии»

Около 6 тонн немаркированной рыбы выявили в Республике Башкортостан. Материалы с результатами проверки отправили в транспортную прокуратуру для принятия административных мер.

Сотрудники контролирующих органов выявили нарушение в ходе выездной проверки, сообщили Fishnews в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

«В принадлежащих индивидуальному предпринимателю охлаждаемых складах был выявлен факт хранения 5 900 кг свежемороженой рыбы различных наименований. На товаре отсутствовала информация о стране происхождения, дате изготовления, сроке годности, наименовании и местонахождении изготовителя», - рассказал начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Башкортостанской таможни Руслан Метелев.

Fishnews