10 февраля 2020 года

Аквафермеры Алтая смогут поторговаться за новые участки

Верхнеобское теруправление Росрыболовства выставило на торги 7 рыбоводных участков в Алтайском крае - на реках, озерах и ручье. Заявки принимаются до 9 марта.

Согласно аукционной документации, акватории площадью от 7 до 250 га расположены в Завьяловском, Алейском, Бийском, Павловском, Третьяковском районах и в городе Славгород. Стартовые цены – от 35 тыс. до 800 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Аукцион предполагается провести 16 марта в Новосибирске. Победителям предложат заключить договоры пользования на 5, 10, 15 или 25 лет – в зависимости от выигранного участка.

Fishnews