10 февраля 2020 года

Для расчета утилизационного гранта обновили правила

Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение новых судов взамен сданных на утилизацию. Теперь появляется требование о строительстве (приобретении) в России.

Правила предоставления утилизационного гранта правительство РФ утвердило в 2017 г. Эти субсидии предусматриваются как один из стимулов для обновления флота, в том числе рыбопромыслового.

Постановлением от 5 февраля 2020 г. № 91 в правила предоставления субсидий из федерального бюджета внесены обширные изменения. Как сообщает корреспондент Fishnews, появилось требование о строительстве нового судна на территории России.

Для расчета соответствия замены рыбопромыслового судна, сданного на утилизацию, новым судном появилась специальная формула.

Fishnews