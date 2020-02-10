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Заниматься подготовкой закона о разрешительной деятельности продолжит Минэкономразвития

Власти хотят привести в порядок систему выдачи разрешений

Правительство сохраняет планы по выпуску закона о разрешительной деятельности. Заниматься этим вопросом продолжит Минэкономразвития.

Принятие закона, систематизирующего разрешительную деятельность, предусмотрено в рамках общей реформы контроля и надзора. Задача по подготовке законопроекта поставлена в рамках Плана мероприятий по переходу до 2021 г. федеральных органов исполнительной власти на исполнение первоочередных функций по выдаче разрешений в электронном виде – такая дорожная карта утверждена распоряжением от 6 февраля 2020 г. № 218.

К 30 июня проект федерального закона об основах разрешительной деятельности должен быть внесен в Госдуму. Ответственный исполнитель – Минэкономразвития, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее ведомство уже предлагало такой законопроект. Документ распространялся в том числе и на сферу рыбного хозяйства.

Fishnews

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