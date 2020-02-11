11 февраля 2020 года

Россия и Перу планируют расширить сотрудничество в рыбной отрасли

Перу хочет теснее взаимодействовать с Россией в сфере рыбного хозяйства. Республика выдвинула предложения по сотрудничеству в области добычи ставриды и малого рыболовства.

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов провел переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Республики Перу Луисом Бенхамином Чимоем Артеагой. Встреча состоялась по инициативе перуанской стороны.

Василий Соколов отметил, что государства успешно сотрудничают в рамках Конвенции о сохранении промысловых ресурсов в открытом море южной части Тихого океана и управлении ими. «Россия заинтересована в расширении взаимодействия, как в области научных исследований, так и в рамках конвенции», – заявил представитель федерального агентства.

Луис Бенхамин Чимой Артеага тоже отметил положительные перспективы наращивания двусторонних связей в области рыбного хозяйства. В частности, уточнил он, это экспорт перуанской рыбы и совместные научные исследования.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, посол передал заместителю главы агентства ряд предложений. Они касаются взаимодействия в рамках конвенции, рыбоохранных и рыбохозяйственных мер в отношении промысла ставриды, а также организации промысла маломерными перуанскими судами.

Fishnews

