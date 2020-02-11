Новости
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Перу Луис Бенхамин Чимой АРТЕАГА провел переговоры с заместителем руководителя Росрыболовства Василием СОКОЛОВЫМ. Фото пресс-службы федерального агентства

Россия и Перу планируют расширить сотрудничество в рыбной отрасли

Перу хочет теснее взаимодействовать с Россией в сфере рыбного хозяйства. Республика выдвинула предложения по сотрудничеству в области добычи ставриды и малого рыболовства.

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов провел переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Республики Перу Луисом Бенхамином Чимоем Артеагой. Встреча состоялась по инициативе перуанской стороны.

Василий Соколов отметил, что государства успешно сотрудничают в рамках Конвенции о сохранении промысловых ресурсов в открытом море южной части Тихого океана и управлении ими. «Россия заинтересована в расширении взаимодействия, как в области научных исследований, так и в рамках конвенции», – заявил представитель федерального агентства.

Луис Бенхамин Чимой Артеага тоже отметил положительные перспективы наращивания двусторонних связей в области рыбного хозяйства. В частности, уточнил он, это экспорт перуанской рыбы и совместные научные исследования.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, посол передал заместителю главы агентства ряд предложений. Они касаются взаимодействия в рамках конвенции, рыбоохранных и рыбохозяйственных мер в отношении промысла ставриды, а также организации промысла маломерными перуанскими судами.

Fishnews

  • Чрезвычайный и полномочный посол Республики Перу Луис Бенхамин Чимой АРТЕАГА провел переговоры с заместителем руководителя Росрыболовства Василием СОКОЛОВЫМ. Фото пресс-службы федерального агентства
  • Чрезвычайный и полномочный посол Республики Перу Луис Бенхамин Чимой АРТЕАГА. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ. Фото пресс-службы федерального агентства
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: росрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

    Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Ищем пути развития в новых условиях

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Мы не примем нарушение исторического принципа

    Все материалы

    Интервью

    Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

    Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

    Дмитрий АНТОНЕНКО

    «Океаническая» уже собрала важные сведения

    Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

    Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

    Тоби МИДДЛТОН

    Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Структура ВНИРО работает как часы

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Мы растем вместе с отраслью

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Особый взгляд на лососевую путину

    Заместитель директора ООО «Управляющая компания Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

    Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

    Сергей СЕННИКОВ

    Развитие рыбной биржи необходимо начать с привлечения покупателей

    Все материалы

    Крупным планом

    Выгрузка упакованной рыбопродукции из судового трюма

    Не приведет ли упаковка в суд

    На промысел олюторской сельди экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются поздней осенью

    Сельдь олюторская – значит превосходная

    Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ, председатель правления АРСО Дмитрий ПАШОВ

    Что происходит в отрасли

    Marique – решения для переработки иваси, тихоокеанской сельди, сайры

    Marique – российское оборудование для переработки иваси

    Все материалы

    События

    Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

    ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

    Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.