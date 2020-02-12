12 февраля 2020 года

Лов минтая на Западной Камчатке осложняет погода

К 11 февраля российский вылов минтая составил 321,3 тыс. тонн, это на 16% выше уровня прошлого года. По данным ТИНРО, на Западной Камчатке шторма, 16-17 февраля ожидается сильный ветер и нестабильная ледовая обстановка.

Организацию и результаты промысла обсудили на заседании штаба охотоморской путины сезона «А». Видеоконференцию с теруправлениями Росрыболовства провел заместитель руководителя федерального агентства Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в Охотском море добыто около 285,1 тыс. тонн минтая – почти на 15,4% выше уровня 2019 г. В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 260,4 тыс. тонн (+23,6%). В Северо-Охотоморской подзоне освоено 15,7 тыс. тонн, это более чем в 12 раз превышает показатель на отчетную дату прошлого года.

В Южно-Курильской зоне добыли 11,6 тыс. тонн, прибавка - 46,8%. Промысел в Восточно-Камчатской зоне принес 9,8 тыс. тонн (-22,8%), в том числе в Петропавловско-Командорской подзоне – 9,6 тыс. тонн (-20%).

Тихоокеанской сельди с начала года поймали 50,7 тыс. тонн, что почти на 9% выше уровня 2019 г. 50,2 тыс. тонн из этого объема освоено в Северо-Охотоморской подзоне (+13%).

Трески на Дальнем Востоке добыто 24,4 тыс. тонн (+73%): 6,3 тыс. тонн в Северо-Курильской зоне, 4,9 тыс. тонн в Камчатско-Курильской подзоне, 5,9 тыс. тонн в Восточно-Камчатской зоне, в Петропавловско-Командорской подзоне и Западно-Беринговоморской зоне – по 4,4 тыс. тонн.

Промысел минтая ведут 103 добывающих судна, лов сельди - одно судно, трески – девять. В районах экспедиции и на станции «Океаническая» на Шикотане работают научные наблюдатели.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, холодильники края в среднем загружены на 80,4%. Стоимость доставки рыбопродукции железнодорожным транспортом из Владивостока до Москвы составляет 10-11,5 рубля за килограмм.

Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игорь Мельников рассказал, что 11-13 февраля вдоль восточного побережья Камчатки проходит циклон. Он обуславливает штормовую обстановку на западнокамчатском шельфе, скорость северного ветра будет достигать 15-20 м/с, сообщил специалист.

По прогнозу филиала, 16-17 февраля в центральные районы Охотского моря выйдет материковый циклон, с которым будет связано усиление ветра до 15 м/с в районах вдоль западного побережья Камчатки и банки Кашеварова. Нестабильная ледовая обстановка ожидается в районах Западно-Камчатской подзоны.

Петр Савчук отметил, что добыча минтая и сельди идет с опережением, несмотря на штормовые условия на прошедшей неделе. Замглавы Росрыболовства обратил внимание на необходимость учитывать прогнозы погоды и ледовой обстановки для обеспечения безопасности на промысле.

Fishnews