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У браконьера изъяли рыбу и сети. Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Воды кубанского заказника манят браконьеров

В заказнике «Приазовский» (Краснодарский край) инспекторы поймали очередного браконьера – мужчина добывал пеленгаса, карася и плотву на реке Протока. С начала года на рассмотрение направлено 16 уголовных дел по фактам незаконного вылова на этой ООПТ.

Сети на Протоке закидывал житель Лабинска, сообщили Fishnews в пресс-службе Кавказского заповедника (под его управлением находится заказник). По информации учреждения, добычей браконьера стали 64 пеленгаса, 34 карася и 4 плотвы.

Госинспекторы проследили за вечерним промыслом злоумышленника с помощью тепловизора, кадры оперативной съемки стали доказательством правонарушения. Материалы для возбуждения уголовного дела передали правоохранительным органам.

Приазовский заказник находится в Славянском районе Краснодарского края, эту ООПТ передали под управление Кавказского заповедника в июне прошлого года. С этого момента в отношении нарушителей режима заказника возбудили 54 уголовных и 200 административных дел. Изъято порядка 3 тыс. раколовок, более 50 сетей, неводов и других орудий незаконного лова.

В отношении нарушителей все чаще возбуждают уголовные дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Только за 6 месяцев прошлого года в суд было передано 38 уголовных производств и 198 административных протоколов.

«Есть результат работы, и о нем лучше всего говорит статистика: сколько задержано нарушителей, сколько изъято орудий незаконного лова, сколько составлено протоколов. Штат в Приазовском постепенно расширяется. И кроме 7 человек, там посменно дежурят наши опергруппы со всех отделов. По 4 человека приезжают в заказник и помогают выполнять работу. В составе группы госинспекторов есть вооруженные люди, госинспекторов мы оснастили всем необходимым - это и экипировка, и транспорт, и средства слежения», - рассказал директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

Fishnews

  • У браконьера изъяли рыбу и сети. Фото пресс-службы Кавказского заповедника
  • Инспекторы взяли нарушителя с поличным. Фото пресс-службы Кавказского заповедника
  • Браконьеров в Приазовском ловят регулярно. Фото пресс-службы Кавказского заповедника
  • Пока инспекторам удается сдерживать натиск нелегального промысла. Фото пресс-службы Кавказского заповедника
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