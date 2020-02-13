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Рыбный промысел на Дальнем Востоке

Российский вылов перевалил за полмиллиона тонн

К 12 февраля предприятия России добыли 541,5 тыс. тонн водных биоресурсов – на 14,7% выше уровня прошлого года. В минусе уловы остаются только в Западном бассейне.

На Дальнем Востоке объем добычи вырос на 16,3% к показателю на отчетную дату 2019 г. и достиг примерно 429,1 тыс. тонн. На промысле минтая вылов составил около 321,3 тыс. тонн, что почти на 44,6 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Трески освоили 24,37 тыс. тонн (+10,24 тыс. тонн), сельди – около 50,72 тыс. тонн (+4,11 тыс. тонн).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Северном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 15,2% к уровню 2019 г. – до 51,83 тыс. тонн. Трески поймали примерно 38 тыс. тонн (+2,6 тыс. тонн), пикши – 9,5 тыс. тонн (+3,24 тыс. тонн).

В Западном бассейне объем добычи водных биоресурсов составил 10,5 тыс. тонн – это на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На промысле шпрота освоено 6,15 тыс. тонн, что ниже уровня 2019 г. на 1,7 тыс. тонн. Балтийской сельди освоено 4,25 тыс. тонн (+0,6 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыто около 10,6 тыс. тонн, прибавка к уровню прошлого года составила 22,6%. Промысел хамсы принес 9,9 тыс. тонн (+2,7 тыс. тонн), тюльки - 0,25 тыс. тонн (-0,16 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки выловили 1,58 тыс. тонн кильки. Год назад на эту дату лов еще не велся.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил около 38 тыс. тонн – на 0,1% выше уровня 2019 г.

Fishnews

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