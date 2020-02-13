Новости
Уже более 5 тыс. тонн кильки выловили на Каспии. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Каспийская килька стала популярнее

На Каспии у побережья Дагестана ведется активный траловый лов кильки, уже освоено 5 тыс. тонн. В КаспНИРХ подчеркнули роль отраслевой науки в возрождении промысла этой рыбы.

На момент подготовки отчета добычу кильки вели 5 судов, ожидалось прибытие еще 10. Суточный вылов в среднем составляет 31 тонну на одно судно, а средний улов за одно траление – 15 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО. В КаспНИРХ отметили, что мониторинг показывает высокую эффективность промысла, а прогнозные величины по запасам и рекомендованному объему освоения, по мнению рыбацкого сообщества, подтвердились.

В филиале обратили внимание, что экономическая эффективность добычи кильки обусловлена не только высокими суточными уловами, но и близостью Махачкалинского рыбного порта, куда рыба выгружается в охлажденном виде для дальнейшей переработки.

В последние два десятилетия рыбная отрасль на Каспии находилась в застое. По данным науки, это было связано с катастрофическим сокращением запасов кильки из-за ее масштабной гибели по всей акватории обитания, а также инвазии гребневика мнемиопсиса. В результате российский вылов этой рыбы снизился со 150 тыс. тонн в конце 1990-х гг. до 0,2 тыс. тонн в 2018 г., приводит данные КаспНИРХ

По информации научной организации, в последние годы промысел вели только 2 судна. В то же время в Каспийском море имеются большие неиспользуемые запасы обыкновенной и анчоусовидной килек, сельдей, кефалей. Рекомендованный вылов этих объектов превышает 100 тыс. тонн, подчеркнули специалисты.

Как рассказал глава КаспНИРХ Арсен Мирзоян, руководство Росрыболовства поставило перед отраслевой наукой задачу провести масштабные исследования, направленные на восстановление промысла на Каспии, в особенности – килек. Научные изыскания позволили усовершенствовать правила рыболовства, разработать эффективные орудия и способы добычи, определить районы и сроки концентраций килек, отметили в филиале.

Fishnews

  • Уже более 5 тыс. тонн кильки выловили на Каспии. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Сейчас добычу кильки ведут 5 судов, ожидается прибытие еще 10. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Мониторинг показывает высокую эффективность промысла. Фото пресс-службы КаспНИРХ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: росрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

    Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Ищем пути развития в новых условиях

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Мы не примем нарушение исторического принципа

    Все материалы

    Интервью

    Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

    Директор агентства по рыболовству Приморского края

    Сергей НАСТАВШЕВ

    Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

    Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

    Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

    Дмитрий АНТОНЕНКО

    «Океаническая» уже собрала важные сведения

    Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

    Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

    Тоби МИДДЛТОН

    Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Структура ВНИРО работает как часы

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Особый взгляд на лососевую путину

    Заместитель директора ООО «Управляющая компания Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

    Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

    Сергей СЕННИКОВ

    Развитие рыбной биржи необходимо начать с привлечения покупателей

    Все материалы

    Крупным планом

    Выгрузка упакованной рыбопродукции из судового трюма

    Не приведет ли упаковка в суд

    На промысел олюторской сельди экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются поздней осенью

    Сельдь олюторская – значит превосходная

    Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ, председатель правления АРСО Дмитрий ПАШОВ

    Что происходит в отрасли

    Marique – решения для переработки иваси, тихоокеанской сельди, сайры

    Marique – российское оборудование для переработки иваси

    Все материалы

    События

    Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

    ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

    Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.