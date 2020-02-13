13 февраля 2020 года

Каспийская килька стала популярнее

На Каспии у побережья Дагестана ведется активный траловый лов кильки, уже освоено 5 тыс. тонн. В КаспНИРХ подчеркнули роль отраслевой науки в возрождении промысла этой рыбы.

На момент подготовки отчета добычу кильки вели 5 судов, ожидалось прибытие еще 10. Суточный вылов в среднем составляет 31 тонну на одно судно, а средний улов за одно траление – 15 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО. В КаспНИРХ отметили, что мониторинг показывает высокую эффективность промысла, а прогнозные величины по запасам и рекомендованному объему освоения, по мнению рыбацкого сообщества, подтвердились.

В филиале обратили внимание, что экономическая эффективность добычи кильки обусловлена не только высокими суточными уловами, но и близостью Махачкалинского рыбного порта, куда рыба выгружается в охлажденном виде для дальнейшей переработки.

В последние два десятилетия рыбная отрасль на Каспии находилась в застое. По данным науки, это было связано с катастрофическим сокращением запасов кильки из-за ее масштабной гибели по всей акватории обитания, а также инвазии гребневика мнемиопсиса. В результате российский вылов этой рыбы снизился со 150 тыс. тонн в конце 1990-х гг. до 0,2 тыс. тонн в 2018 г., приводит данные КаспНИРХ

По информации научной организации, в последние годы промысел вели только 2 судна. В то же время в Каспийском море имеются большие неиспользуемые запасы обыкновенной и анчоусовидной килек, сельдей, кефалей. Рекомендованный вылов этих объектов превышает 100 тыс. тонн, подчеркнули специалисты.

Как рассказал глава КаспНИРХ Арсен Мирзоян, руководство Росрыболовства поставило перед отраслевой наукой задачу провести масштабные исследования, направленные на восстановление промысла на Каспии, в особенности – килек. Научные изыскания позволили усовершенствовать правила рыболовства, разработать эффективные орудия и способы добычи, определить районы и сроки концентраций килек, отметили в филиале.

Fishnews