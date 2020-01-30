30 января 2020 года

Килька радует ученых и рыбаков

КаспНИРХ отмечает хорошие результаты промысла кильки в Каспийском море. По рекомендации науки добывающие предприятия стали применять траловый способ лова, на добычу выставлены дополнительные суда, осваиваются новые районы.

В последнее десятилетие промысел кильки был неэффективен, сообщили Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ). По его информации, остатки рыболовного флота (2-5 судов) на ограниченных пространствах западной части Южного Каспия рыбонасосами на электросвет добывали от 160 до 1000 тонн кильки за год. При этом 99% улова составляла обыкновенная килька.

Исследования выявили рост запасов и анчоусовидной, и обыкновенной кильки. Ученые пришли к выводу о целесообразности новых подходов к организации промысла - с использованием новых орудий, способов и районов лова.

Было установлено, что в осенне-зимний период наиболее перспективен траловый лов в западных районах Среднего Каспия. С учетом рекомендаций института в сентябре 2019 г. три новых для бассейна промысловых судна впервые вышли на добычу кильки в западную часть Среднего Каспия. Они приступили к разведке промысловых скоплений во взаимодействии со специалистами КаспНИРХ.

Используя разноглубинные тралы, рыбаки добились высоких уловов – от 9 до 29,8 тонны в сутки. Вылов тралами на конец года достиг 2,2 тыс. тонн при общем вылове килек в 3,65 тыс. тонн (вместе с уловами ставными неводами и рыбонасосами), отметили в институте.

В январе 2020 г. на промысел вышли уже 5 судов, вооруженных разноглубинными тралами. Среднесуточный вылов одного судна составлял 15,6 тонны, хотя на отдельных судах за сутки добывали до 60 тонн. В целом с начала текущего года на 26 января добыто 1183 тонны кильки. Траловый промысел продолжается.

Fishnews