14 февраля 2020 года

Минсельхоз перевыпустит важный документ для аквакультуры

Минсельхоз собирается обновить приказ об особенностях водопользования, создания и эксплуатации зданий, строений и сооружений для аквакультуры.

Проект приказа Министерства сельского хозяйства, регулирующий вопросы аквакультуры, размещен на портале regulation.gov.ru.

Планируется утвердить особенности водопользования для целей аквакультуры (рыбоводства) и порядок определения особенностей создания и эксплуатации зданий, строений, сооружений для целей аквакультуры.

При этом приказ Минсельхоза, который сейчас регламентирует эту сферу, – от 6 апреля 2015 г. № 129 – будет признан утратившим силу, сообщает корреспондент Fishnews.

В сопроводительных материалах к проекту говорится, что документ нужно актуализировать в связи с принятием в декабре изменений закона об аквакультуре (рыбоводстве).

Fishnews