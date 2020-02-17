17 февраля 2020 года

На Камчатке готовы к выполнению нового закона о КМНС

Закон о создании списка представителей коренных малочисленных народов положительно отразится на их жизни, считают в профильном ведомстве Камчатского края.

В агентстве по внутренней политике Камчатского края подписание закона о списке КМНС охарактеризовали как «историческое событие», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Закон содержит широкий перечень документов, содержащих сведения о национальности. Гражданин сможет представить не только свои документы, но и архивные данные или документы родственников, подтвердив при этом родство. Важно, что закон допускает преемственность сведений. Например, если отец или мать семьи представляет о себе сведения как представитель коренного малочисленного народа, то его потомкам не надо будет предоставлять документы о национальной принадлежность для получения льгот и преференций. Нужно будет лишь подтвердить родство», – обратили внимание в агентстве.

Начальник отдела по работе с КМНС агентства Элеонора Лысянская подчеркнула, что органы власти, используя сведения из списка, будут не вправе требовать от граждан документы о национальности.

Также Элеонора Лысянская отметила, что агентство готово к работе над списком. «После принятия закона на формирование реестра или списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, отводится два года. Мы готовы к этой работе, так как начиная с 2015 года ведем учет численности и национального состава КМНС, проживающих в Камчатском крае», – сообщила глава отдела.

Fishnews