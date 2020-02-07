07 февраля 2020 года

Представителей КМНС поставят на учет

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание федерального списка представителей коренных малочисленных народов. Предполагается, что эта мера позволит минимизировать злоупотребления при реализации прав КМНС.

Закон «О внесении изменений в ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», разработанный Федеральным агентством по делам национальностей, вводит механизм учета российских граждан, относящихся к КМНС.

Как сказано в пояснительной записке, вести учет будет федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за реализацию государственной национальной политики.

Основанием для включения в список станут заявления представителей коренных малочисленных народов, при этом определен механизм подтверждения принадлежности гражданина к КМНС. Как сообщает корреспондент Fishnews, определен перечень подлежащих учету сведений, перечень документов, представляемых заявителем в уполномоченный орган, а также основания для отказа в учете.

Закон предусматривает двухлетний период для накопления информации. Сведения, содержащиеся в федеральном списке, будут использоваться для реализации социальных и экономических прав представителей КМНС. При этом не допускается требовать от внесенных в список граждан дополнительные документы об их национальности.

Fishnews