17 февраля 2020 года

Стройка у реки попала под новую статью

В Курганской области инспекторы Росрыболовства оформили административные материалы по новой статье 8.48 КоАП. Юрилицо без согласования с ведомством демонтировало плиты с берега реки Исеть.

Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях внесены законом от 27 декабря 2019 г. № 504. В КоАП появилась новая статья – 8.48 «Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания».

Ее вторая часть предусматривает наказание за территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировку территории, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов или осуществление иной деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания, без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

Такое нарушение выявили инспекторы Нижнеобского теруправления Росрыболовства в Курганской области на реке Исеть. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ, юридическое лицо без согласования с ведомством демонтировало плиты с берега в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе.

В результате было оформлено четыре административных материала по части 2 статьи 8.48 КоАП - на юрлицо и работников предприятия.

Fishnews