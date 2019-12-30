30 декабря 2019 года

КоАП пополнили новыми штрафами за вред рыбе

Президент Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Предусматриваются штрафы за невыполнение требований по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания при градостроительной и иной деятельности.

Поправки внесены законом от 27 декабря 2019 № 504 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». В КоАП вводится новая статья – 8.48 «Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания», сообщает корреспондент Fishnews.

Часть первая этой статьи предусматривает наказание за строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов или осуществление иной деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания, без применения оговоренных законодательством мер по сохранению ВБР и среды их обитания. Штрафы для граждан составят 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц – 10-15 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

В части второй новой статьи предусмотрено наказание за те же действия (а также за территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировку территории, архитектурно-строительное проектирование) без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. Граждан будут штрафовать на суммы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностных лиц - от 8 тыс. до 10 тыс. рублей, юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме того, закон предоставляет Росрыболовству полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных новой статьей 8.48, а также статьей 8.35 КоАП – в части уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения биоресурсов, охраняемых международными договорами. Исключения - правонарушения на особо охраняемых природных территориях.

Поправки вступят в силу в течение 10 дней с момента опубликования 28 декабря.

Fishnews