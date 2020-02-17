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Круглый стол «Развитие рыболовства во внутренних водоемах: проблемы и перспективы» прошел в Совете Федерации 30 мая. По итогам заседания профильный комитет разработал рекомендации. Фото пресс-службы СФ

Шести лиманам Кубани готовят чистку

По рекомендации профильного комитета Совфеда Росрыболовство заключило контракт на разработку проектно-сметной документации для мелиорации шести лиманов Краснодарского края. Планируется, что расчистка этих водоемов позволит увеличить запасы промысловых рыб.

Круглый стол на тему развития рыболовства во внутренних водоемах прошел в Совете Федерации 30 мая. По итогам заседания комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию утвердил рекомендации и направил их в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

В частности, как рассказала член комитета Людмила Талабаева, было предложено разработать проектно-сметную документацию для мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации азовских лиманов Краснодарского края. Изначально предполагалось, что этим займется Министерство природных ресурсов и экологии, но впоследствии, с учетом позиции Минприроды и Минсельхоза, в рекомендации внесли изменения. В итоге соответствующую задачу поставили Росрыболовству.

Людмила Талабаева отметила, что профильный комитет СФ последовательно добивался решения вопроса, проводя консультации с федеральными органами власти. По ее словам, парламентарии разделяют озабоченность региона в связи с деградацией естественных нерестилищ и сокращением уловов в азовских лиманах.

Росрыболовство проинформировало комитет, что издало распоряжение об изменении перечня мероприятий в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», сообщили Fishnews в пресс-службе Совфеда.

По его информации, в конце прошлого года федеральное агентство заключило контракт на разработку проектно-сметной документации по шести объектам Краснодарского края для рыбохозяйственной мелиорации в 2020 г. На эти цели предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере почти 200 млн рублей, отметили в СФ.

«Проведение мелиоративных и дноуглубительных работ создает благоприятные условия для естественного воспроизводства и приводит к увеличению уловов основных промысловых рыб в азовских лиманах», — резюмировала Людмила Талабаева.

Fishnews

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