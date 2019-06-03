03 июня 2019 года

К морям и рекам нельзя подходить с общей линейкой

Попытка применить одну и ту же модель для регулирования и пресноводного, и морского рыболовства показала несостоятельность такого подхода, отметили участники круглого стола в Совете Федерации.

Перспективы увеличения уловов во внутренних водоемах и проблемы регулирования промысла 30 мая рассматривались на круглом столе в Совете Федерации. Несмотря на огромное количество рек, озер, водохранилищ и других пресноводных водоемов, в них в среднем добывается около 110 тыс. тонн рыбы в год – это всего 2-2,5% от общероссийского вылова, заявила член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

При этом рыболовство во внутренних водоемах имеет важнейшее социальное значение, подчеркнула сенатор, поскольку сохраняет рабочие места и повышает доступность рыбной продукции для местных жителей. Среди проблем, сдерживающих развитие такого промысла, она назвала недостаток исследований ресурсной базы, особенно в средних и мелких водоемах, высокий уровень браконьерства, нехватку инспекторов рыбоохраны, значительный антропогенный пресс на водные объекты и неэффективность компенсационных мероприятий.

Много вопросов остается к нормативно-правовой базе, особенно по рыболовным участкам. В частности, непонятно, как определять объем изъятия по «неодуемым» видам, если промысел ведется на участках. «С учетом пожеланий регионов нашим комитетом разрабатывается соответствующий законопроект, который после рассмотрения и доработки планируется направить в Госдуму», – проинформировала Людмила Талабаева. Она подчеркнула, что при выстраивании правильной госполитики потенциал пресноводных водоемов позволяет удвоить показатели добычи рыбы.

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук признал нехватку научных исследований, поскольку их финансирование долгое время велось по остаточному принципу. «Но в этом году мы ситуацию исправили, – доложил он. – Выделены дополнительные деньги на науку. Мы впервые комплексно начнем в том числе пресноводные исследования по бассейнам».

Не менее остро стоит вопрос с недофинансированием рыбоохраны. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев рассказал, что в марте на заседании Общественного совета при Росрыболовстве ведомство проинформировало о существенном сокращении в 2019 г. средств, выделяемых на рыбоохрану, – с 1,4 млрд до 980 млн рублей.

По словам руководителя ВАРПЭ, в Росрыболовстве уже подготовлено предложение по восстановлению финансирования на уровне 1,4 млрд рублей, но этого недостаточно. «С нашей точки зрения, ежегодные расходы на рыбоохрану должны составлять не менее 2-2,5 млрд рублей. Только в этом случае можно будет обновить материально-техническую базу и обеспечить необходимый состав для рыбоохраны», – подчеркнул Герман Зверев и попросил зафиксировать эту позицию в рекомендациях круглого стола.

На заседании выступали представители Нижегородской, Томской, Новгородской областей, Краснодарского края, Татарстана, ЯНАО и Якутии. Как сообщает корреспондент Fishnews, проблемы с распределением долей квот и участками для промысла, невозможность оперативного регулирования, отсутствие рыбохозяйственной мелиорации и плохое состояние нерестилищ, нелегальный лов, растущие требования по отчетности – только малая часть проблем, с которыми сталкиваются рыбаки в регионах

Эти моменты касаются не только промышленного рыболовства во внутренних водоемах, но и любительского рыболовства, рыболовства для КМНС и даже рыболовства для целей аквакультуры, указал член правления Ассоциации «Росрыбхоз» Григорий Шаляпин. Он напомнил, что в 2011 г правительство давало поручение Росрыболовству подготовить концепцию развития пресноводного рыболовства, но ее так никто и не увидел.

«У каждого региона есть свои особенности, поэтому можно много говорить, как и что нужно исправлять, в том числе в плане нормотворчества, мелких проблем много, - отметил представитель Росрыбхоза. – Но общая проблема была обозначена – модель рыболовства морского наложена на пресноводное рыболовство, и за много лет это показало свою несостоятельность».

Объем вылова во внутренних водоемах и в морях несопоставим, а законодательство одно и то же, согласен президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он отметил, что не только пресноводным рыболовством пытаются управлять по «морскому» принципу. «Иногда и морская рыбалка страдает от этого, когда какие-то судебные решения обретают судебную практику, как у нас было с рыболовными участками, и потом нам фактически запретили рыбачить», – привел он пример.

«Давайте подумаем, как разделить все это. Либо предоставить больше прав субъектам, пусть они своим законодательством регулируют. Плюс сюда же добавить еще правила рыболовства. Пока мы этого не сделаем, то, о чем сегодня мы здесь слышим, будет продолжаться», – обратился к законодателям Георгий Мартынов.

«Каждый регион имеет свою особенность, и сегодня нельзя вывести какой-то закон, который был бы хорошим для всех регионов. Это такая фишка, которую нам, законодателям, нужно учитывать. Если субъекты федерации не будут говорить, какой закон им важен, а какой не важен, нам будет очень сложно это сделать. Это общая наша работа», – подвела итог обсуждению Людмила Талабаева и попросила его участников в течение недели прислать предложения и замечания в проект решения круглого стола.

Fishnews