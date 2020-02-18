Таможня выпустила регламент для контроля морских грузов
Официально опубликован административный регламент ФТС о контроле товаров, которые ввозятся или вывозятся морским транспортом. В документе учтены особенности предварительного информирования.
Приказ ФТС от 30 августа 2019 г. № 1377 вступит в силу через 30 дней после дня официального опубликования.
Как сообщает корреспондент Fishnews, документ устанавливает сроки и последовательность административных процедур таможенных органов, порядок взаимодействия таможенников с участниками ВЭД и иными госорганами.
При этом в регламенте отражена обязанность перевозчика представлять предварительную информацию при ввозе товаров в Российскую Федерацию. Предварительное информирование на водном транспорте стало обязательным с 1 июля 2019 г.
Fishnews