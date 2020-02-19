19 февраля 2020 года

Ночная контрабанда краба и трепанга провалилась

В Приморье таможенники и сотрудники ФСБ пресекли незаконный вывоз камчатского краба и трепанга общей стоимостью 1,76 млн рублей. Контрабандист хотел пересечь границу с Китаем на катере под покровом ночи.

Гражданин КНР планировал вывезти 383 кг свежего и варено-мороженого краба (273 особи), а также более 43 кг варено-сушеного трепанга, рассказали Fishnews в отделе по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления.

Контрабандиста задержали при погрузке товара на катер. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (покушение на преступление) и части 1 статьи 226.1 УК РФ (по факту незаконного перемещения через границу стратегически важных ресурсов в крупном размере), отметили в таможне.

Fishnews