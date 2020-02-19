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Белек с мамой. Фото пресс-службы Дальневосточного морского заповедника

Начало жизни белька ларги засняли в Приморье

Ученые Дальневосточного морского заповедника получили уникальные кадры родов и первых минут жизни детеныша пестрой нерпы (ларги) в естественных условиях.

Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник расположен в западной части Японского моря. Он занимает около 10% залива Петра Великого. Площадь этой ООПТ – свыше 64,3 тыс. га, в том числе 63 тыс. га морской акватории.

В конце января тюлени со всего залива Петра Великого приплывают на острова Римского-Корсакова. Каждый год они возвращаются на акваторию заповедника, чтобы рожать и выращивать потомство. Этот период длится до конца апреля. Пик рождаемости (50-60 детенышей) приходится на вторую половину февраля, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника.

«Возможность наблюдать за ларгами с помощью камер круглосуточного онлайн-наблюдения у нас появилась с 2018 года. В этом году камеры зафиксировали первого новорожденного 2 февраля на острове Кентавр, 14 февраля впервые удалось снять сам процесс родов. Детеныш вышел «ластами» вперед. Бывает, что выходит головой. Это были не самые легкие роды. В кадре видно, что на бельке осталась оболочка. Пуповина обычно разрывается сама», – рассказал научный сотрудник заповедника Игорь Катин.

Камеры показали, что спустя несколько дней этот белек живет, кормится, набирает вес.

Родив детеныша, самка остается с ним минимум на период выкармливания - это три недели – месяц. Затем молодой тюлень линяет и переходит к самостоятельному образу жизни.

Сейчас на лежбище Кентавр в объективы камер попали уже 12 бельков.

Fishnews

  • Белек с мамой. Фото пресс-службы Дальневосточного морского заповедника
  • Тюлени с молодняком на лежбище Кентавр. Фото пресс-службы Дальневосточного морского заповедника
  • Белек ларги. Фото Игоря Катина
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