19 февраля 2020 года

Минтайщики успешно продолжают путину

К 18 февраля вылов минтая в Дальневосточном бассейне составил 392,3 тыс. тонн - это на 18,4% выше уровня прошлого года. Прибавка отмечается также на добыче сельди и трески.

В Охотском море освоено 349 тыс. тонн минтая – почти на 18% больше, чем на отчетную дату 2019 г. В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 319,6 тыс. тонн (+23,5%), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По данным ведомства, в Северо-Охотоморской подзоне освоено 20,5 тыс. тонн, уровень прошлого года превышен более чем в 12 раз.

В Южно-Курильской зоне добыто 13,7 тыс. тонн – на 55,7% выше уровня 2019 г. Вылов в Восточно-Камчатской зоне составил 11,6 тыс. тонн (-17%), в том числе в Петропавловско-Командорской подзоне – 11,1 тыс. тонн (-16%).

Тихоокеанской сельди с начала года поймано 52,2 тыс. тонн. Это почти на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти весь объем освоен в Северо-Охотоморской подзоне – 51,7 тыс. тонн (+4,2%).

Трески в Дальневосточном бассейне добыто 28,3 тыс. тонн – почти на 61% выше уровня 2019 г. В Северо-Курильской зоне рыбаки поймали 7,1 тыс. тонн этого объекта, в Камчатско-Курильской подзоне – 5,3 тыс. тонн, в Восточно-Камчатской зоне – 7,8 тыс. тонн, в Петропавловско-Командорской подзоне – 5,5 тыс. тонн, в Западно-Беринговоморской зоне – 4,8 тыс. тонн.

По данным на 18 февраля, на промысле минтая работали 97 добывающих судов, лов сельди вели четыре судна, трески – шесть судов.

Fishnews