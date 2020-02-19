19 февраля 2020 года

В «геноциде» донской рыбы подозревают браконьеров

В Ростовской области расследуют массовую гибель рыбы на реке Дон. Одна из основных версий – выброс части нелегального улова, не поместившейся в лодку.

Информация о мертвой рыбе в районе Ростова-на-Дону поступила в региональное минприроды 18 февраля. Данные оперативно направили в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства и Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

На место выехали рыбоохрана, полицейские, сотрудники городского управления по делам гражданской обороны и ЧС, ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО и представители Росприроднадзора.

Отобраны образцы погибшей рыбы и воды, их исследуют в АзНИИРХ. Как сообщили Fishnews в управлении информационной политики областного правительства, одной из основных версий теруправление считает браконьерство: не поместившийся в судно улов нарушители могли просто выбросить в воду. На это указывает короткий участок гибели на отмели и особенности повреждения рыбы.

Ученые подсчитывают нанесенный ущерб, инспекторы опрашивают рыбаков. По результатам работы будет принято решение о передаче данных в правоохранительные органы.

Fishnews