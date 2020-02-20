20 февраля 2020 года

О китах и тюленях расскажут в морских заповедниках

Российские заповедники и нацпарки организуют эколого-просветительские мероприятия, привлекающие внимание к охране морских зверей. Ряд тематических проектов приурочен к Всемирному дню защиты мормлеков, прошедшему 19 февраля.

Акции продлятся до конца февраля, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды. В эти дни сотрудники самого большого морского заповедника России - Командорского (Камчатский край) проведут мероприятия для населения и туристов в селе Никольское на острове Беринга. С 1993 г. на Командорских островах охраняют крупные репродуктивные лежбища северного морского котика и сивуча. Здесь обитают включенные в Красную книгу России каланы и антуры, а вдали от судовых путей плавают киты – северные плавуны, горбачи, кашалоты.

Другой камчатский заповедник - Кроноцкий - проведет посвященные китам занятия в школах и в детских садах. «Несмотря на гигантские размеры, китообразные очень уязвимы, главные угрозы для них – загрязнение океана, китобойный промысел, воздействие посторонних шумов с развитием судоходства», – отметила сотрудник заповедника Галина Полушко. В Кроноцком заповеднике обитают 13 видов китообразных. Через его акватории мигрируют серые киты, находящиеся под защитой Международного союза охраны природы и внесенные в Красную книгу России.

В Архангельской области лекции и мастер-классы пройдут в визит-центре нацпарка «Русская Арктика» в Северном (Арктическом) федеральном университете. Сотрудники ООПТ расскажут о планах по изучению мормлеков на ближайший год. Сегодня в «Русской Арктике» можно встретить белух, нарвалов, гренландских китов, малых полосатиков, а если повезет - финвала и горбача. Здесь также обитают атлантический морж, летом устраивающий многочисленные береговые лежбища, нерпа, морской заяц, гренландский тюлень.

Жителям и гостям Калининграда 20 февраля сотрудники ООПТ Камчатского полуострова представят фотовыставку «К берегам заповедной Камчатки». Презентация состоится в музее Мирового океана. На трех десятках фотографий – китообразные, тюлени, каланы, морские птицы, обитающие в акваториях, на островах и побережьях Кроноцкого, Корякского, Командорского заповедников и Южно-Камчатского федерального заказника.

Также в Калининградской области в визит-центре нацпарка «Куршская коса» 22 февраля пройдет День тюленя. В этом году там побывает Морсвин – полноразмерный макет морской свиньи, единственного обитающего в Балтийском море вида зубатых китов. За последние 100 лет это животное попадалось людям на глаза всего 15 раз.

Привлечь внимание к проблеме исчезновения балтийской морской свиньи призван тур Морсвина вдоль берегов Балтики. Арт-объект уже побывал на экологических мероприятиях в Брюсселе и Таллине, а сейчас находится в Юрмале.

В Балтийском море обитают четыре вида млекопитающих: серый тюлень (около 23 тыс. особей), кольчатая нерпа (6-8 тыс. экземпляров), обыкновенный тюлень (более 1 тыс. животных) и морская свинья (порядка 600 представителей).

Fishnews