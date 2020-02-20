20 февраля 2020 года

Малазийские воды хотят закрыть для браконьеров из Вьетнама

Малайзия собирается заключить межправительственное соглашение с Вьетнамом – для предотвращения вторжений в свои воды его рыбаков. Малазийский МИД заявляет о растущем наплыве браконьеров в исключительную экономзону страны.

О планах по заключению соглашения рассказал министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла на пресс-конференции в Куантане, сообщает сингапурское издание Straits Times. Глава МИД напомнил: подобное соглашение уже подписано между Малайзией и Индонезией. Также министр заявил, что антибраконьерские договоренности с Вьетнамом стали бы логичным продолжением межправительственного соглашения о намерениях, заключенного в августе 2019 г.

По словам Сайфуддина Абдуллы, в последнее время наблюдается увеличение количества иностранного флота, ведущего браконьерский промысел у восточного побережья Малайзии, большинство этих судов – вьетнамские. Только в прошлом году в исключительной экономзоне Малайзии задержали 141 рыбака из Вьетнама, отметил министр.

Он заявил, что Вьетнам положительно отреагировал на предложение о заключении соглашения - Ханой осведомлен о проблеме, сообщает корреспондент Fishnews.

Straits Times отмечает, что в сентябре во время задержания вьетнамского нарушителя в малайзийских водах судно профильного ведомства республики пыталось помешать аресту. По информации Малайзийского агентства по обеспечению соблюдения морского права (MMEA), вьетнамское судно-контролер совершало опасное маневрирование перед кораблем MMEA.

Fishnews