20 февраля 2020 года

Сибирских гольцов предложили для промысла

Квоты на промышленный лов гольца в Эвенкийском районе Красноярского края выставило на аукцион Енисейское теруправление Росрыболовства. Заявки принимаются до 7 апреля.

Согласно аукционной документации, победители смогут вести промысел на озерах в бассейнах рек Вилюй и Хатанга, сообщает корреспондент Fishnews.

Для каждого из бассейнов 100% квоты разделены на 7 равных долей по 14,286% - всего 14 лотов. Стартовые цены – по 1,3 тыс. рублей для бассейна Вилюя и по 5,1 тыс. рублей – для бассейна Хатанги.

Аукцион предполагается провести 21 апреля в Красноярске. Квоты предоставляются на 15 лет.

Fishnews