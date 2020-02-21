21 февраля 2020 года

Отказ от плановых проверок в море вписывают в закон

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, исключающий плановые проверки при обеспечении безопасности рыбацкого флота в районах промысла. Такой механизм контроля власти посчитали неэффективным.

На заседании 20 февраля депутаты единогласно поддержали в третьем чтениизаконопроект «О внесении изменения в статью 6.1 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации». Инициатива была разработана Министерством сельского хозяйства РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

Новый закон исключает плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла.

В качестве альтернативы для обеспечения безопасности мореплавания Росрыболовство будет использовать внеплановые документарные и выездные проверки (по результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований), а также делать акцент на профилактике.

Fishnews