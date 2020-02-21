Новости
Вопросы развития аквакультуры обсудили на заседании Консультативного комитета по агропромышленному комплексу ЕЭК. Фото пресс-службы Евразийской экономической комиссии

ЕАЭС собирается активнее развивать аквакультуру

Евразийская экономическая комиссия планирует содействовать странам ЕАЭС в развитии потенциала рыбоводных организаций, увеличении выпуска кормов, лекарств, посадочного материала. А также в применении инноваций при производстве и переработке продукции аквакультуры.

Эти вопросы обсудили на заседании Консультативного комитета по агропромышленному комплексу ЕЭК. Участники встречи одобрили мероприятия по развитию сотрудничества государств Евразийского экономического союза в сфере аквакультуры. Речь идет о разведении и выращивании рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей в естественных и искусственных водоемах, а также на специально созданных морских плантациях, сообщили Fishnews в пресс-службе комиссии.

На заседании было отмечено, что ресурсы морского рыболовства в мире ограничены, а спрос на рыбу и морепродукты постоянно увеличивается. По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), доля аквакультуры в объеме ежегодного мирового производства пищевой рыбопродукции составляет примерно половину.

В государствах Союза в 2018 г. произведено 234 тыс. тонн рыбы, приводит данные ЕЭК. Комиссия обращает внеимание, что при этом доля товаров аквакультуры на рынке ЕАЭС занимает лишь около 5%, из третьих стран импортировано почти в три раза больше - на 2,2 млрд долларов.

По мнению ЕЭК, страны Союза могут серьезно расширить производство продукции аквакультуры, заместив значительную часть зарубежных поставок. В этой связи государства-члены нацелены на углубление взаимодействия, резюмировали в пресс-службе.

Fishnews

  • Вопросы развития аквакультуры обсудили на заседании Консультативного комитета по агропромышленному комплексу ЕЭК. Фото пресс-службы Евразийской экономической комиссии
  • Вопросы развития аквакультуры обсудили на заседании Консультативного комитета по агропромышленному комплексу ЕЭК. Фото пресс-службы Евразийской экономической комиссии
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: аквакультура
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

    Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Ищем пути развития в новых условиях

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Мы не примем нарушение исторического принципа

    Все материалы

    Интервью

    Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

    Директор агентства по рыболовству Приморского края

    Сергей НАСТАВШЕВ

    Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

    Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

    Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

    Дмитрий АНТОНЕНКО

    «Океаническая» уже собрала важные сведения

    Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

    Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

    Тоби МИДДЛТОН

    Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Структура ВНИРО работает как часы

    Все интервью

    Личное мнение

    Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Верфи переоценили свои силы

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Особый взгляд на лососевую путину

    Все материалы

    Крупным планом

    Амур в ожидании непростых решений

    Амур в ожидании непростых решений

    Вопросы судостроения и судоремонта Приморского края обсудили на совещании во Владивостоке

    Приморье озаботилось судоремонтом

    Выгрузка упакованной рыбопродукции из судового трюма

    Не приведет ли упаковка в суд

    На промысел олюторской сельди экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются поздней осенью

    Сельдь олюторская – значит превосходная

    Все материалы

    События

    Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

    ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

    Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.