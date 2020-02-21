21 февраля 2020 года

ЕАЭС собирается активнее развивать аквакультуру

Евразийская экономическая комиссия планирует содействовать странам ЕАЭС в развитии потенциала рыбоводных организаций, увеличении выпуска кормов, лекарств, посадочного материала. А также в применении инноваций при производстве и переработке продукции аквакультуры.

Эти вопросы обсудили на заседании Консультативного комитета по агропромышленному комплексу ЕЭК. Участники встречи одобрили мероприятия по развитию сотрудничества государств Евразийского экономического союза в сфере аквакультуры. Речь идет о разведении и выращивании рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей в естественных и искусственных водоемах, а также на специально созданных морских плантациях, сообщили Fishnews в пресс-службе комиссии.

На заседании было отмечено, что ресурсы морского рыболовства в мире ограничены, а спрос на рыбу и морепродукты постоянно увеличивается. По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), доля аквакультуры в объеме ежегодного мирового производства пищевой рыбопродукции составляет примерно половину.

В государствах Союза в 2018 г. произведено 234 тыс. тонн рыбы, приводит данные ЕЭК. Комиссия обращает внеимание, что при этом доля товаров аквакультуры на рынке ЕАЭС занимает лишь около 5%, из третьих стран импортировано почти в три раза больше - на 2,2 млрд долларов.

По мнению ЕЭК, страны Союза могут серьезно расширить производство продукции аквакультуры, заместив значительную часть зарубежных поставок. В этой связи государства-члены нацелены на углубление взаимодействия, резюмировали в пресс-службе.

Fishnews