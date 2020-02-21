21 февраля 2020 года

Браконьерская ОПГ построила бизнес на калуге Амура

В Хабаровском крае расследуют дело о преступной группе, незаконно добывавшей калугу и продававшей ее в Москве. Изъято более 300 туш ценной рыбы, ущерб, по предварительным данным, превышает 80 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, хранение, перевозка и продажа особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами, совершенные организованной группой).

По версии следствия, преступную группу организовал в 2017 г. житель Комсомольска-на-Амуре. ОПГ занималась добычей калуги в реке Амур и в Амурском лимане, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации правоохранителей, участники преступной группы вели незаконный промысел в Николаевском районе Хабаровского края, на автомобилях доставляли рыбу в Комсомольск-на-Амуре, а затем отправляли в Москву для продажи.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружены и изъяты более 300 туш калуги, орудия лова и приспособления для разделывания рыбы, снегоход, автомобили, средства связи, - рассказали в пресс-службе. - Установлены места хранения незаконно добытой рыбы».

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ФСБ. Сообщается, что двое участников группы задержаны, решается вопрос об их заключении под стражу. Продолжаются обыски, устанавливается причастность к преступной деятельности других лиц.

Fishnews