21 февраля 2020 года

Рыбу озера Тургояк защитят от застроек и салютов

Правительство Челябинской области утвердило изменения в положение о памятнике природы - озере Тургояк. Вводится запрет на выделение новых земель под строительство и использование фейерверков, которые мешают нересту рыбы.

С инициативой о новых мерах для защиты ООПТ выступили представители общественных объединений города Миасс. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного минприроды, предусматривается запрет на предоставление земельных и лесных участков под возведение объектов капитального строительства, размещение некапитальных строений и сооружений.

Также вводится запрет на использование земельных и лесных участков вблизи озера под застройку, возведение объектов капитального строительства и их реконструкцию. Запрет распространится и на размещение за пределами 50 м от границы памятника природы некапитальных строений и сооружений. Исключение предусмотрено для объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности при условии подключения к централизованной канализации.

Среди дополнительных мер по защите озера - запрет на использование пиротехнических изделий, которые мешают нересту рыбы.

Экологи отмечают: нововведения не скажутся на отдыхе жителей, зато помогут уберечь Тургояк от массовых застроек.

Fishnews