25 февраля 2020 года

Водохранилища Саратовской области приготовили под рыбные пастбища

В Саратовской области на торги выставили 28 рыбоводных участков, заявки можно подавать по 23 марта. Акватории предлагаются под пастбищную аквакультуру.

Аукцион организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, торги планируется провести 27 марта в Саратове.

Как сообщает корреспондент Fishnews, площади предлагаемых РВУ – от 0,1 га до 235,25 га, стартовые цены – от 800 рублей до 1,8 млн рублей. Участки расположены на водохранилищах и озерах в Калининском, Балашовском, Татищевском, Балаковском, Лысогорском, Питерском, Пугачевском, Красноармейском, Марксовском, Энгельсском, Ртищевском, Саратовском, Краснокутском и Советском районах.

Все акватории предоставляются на условиях совместного водопользования. Они будут закреплены за победителями на 25 лет.

Fishnews