26 февраля 2020 года

Для платы за рыбоводные участки предусмотрели понижающий коэффициент

Минсельхоз внес изменения в порядок расчета платы за пользование рыбоводными участками – теперь в формуле появится региональный коэффициент, снижающий сумму для ряда речных бассейнов.

В приказ Минсельхоза России от 2 февраля 2015 г. № 30 внесены изменения. Поменялась формула для расчета начальной цены предмета аукционов, на которых распределяются рыбоводные участки. По нынешним правилам это произведение площади РВУ, количества лет, на которое заключается договор пользования, и специального коэффициента платы (они приводятся в том же документе).

Теперь в формулу добавляется региональный коэффициент, сообщает корреспондент Fishnews. Для участков в акватории водных объектов речных бассейнов, включая лиманы Азовского моря, это 0,1. Исключение – речные бассейны Амура, рек Баренцева, Белого, Берингова, Восточно-Сибирского, Чукотского и Японского морей, а также Тихого океана, озер Мурманской области, Ладожского и Онежского озер. Для них и для остальных водных объектов региональный коэффициент составляет 1.

В пояснительной записке, которая была опубликована при подготовке приказа, говорится, что изменения стали откликом на обращения о значительном увеличении начальной стоимости РВУ – прежде всего из центральной и восточной части России.

Fishnews