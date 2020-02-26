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Организацию и результаты промысла минтая обсудили в Росрыболовстве на заседании штаба охотоморской путины. Фото пресс-службы ведомства

Темпы вылова минтая остаются высокими

К 25 февраля уловы минтая в Дальневосточном бассейне составили 436,4 тыс. тонн, это на 16,3% выше уровня прошлого года. С прибавкой идет также добыча трески, небольшое отставание наблюдается на промысле сельди.

Организацию и результаты промысла обсудили в Росрыболовстве на заседании штаба охотоморской путины сезона «А». Видеоконференцию с теруправлениями провел начальник управления организации рыболовства Андрей Космин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в Охотском море добыто 388,3 тыс. тонн минтая – почти на 16% выше уровня 2019 г. В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 353,3 тыс. тонн (+19%). В Северо-Охотоморской подзоне поймано 26 тыс. тонн, это в 8,4 раза больше, чем на отчетную дату прошлого года.

В Южно-Курильской зоне добыто 14,6 тыс. тонн (+58,7%). По остальным районам минтая освоено менее 13 тыс. тонн в каждом.

Тихоокеанской сельди в Дальневосточном бассейне с начала года выловлено 53,6 тыс. тонн, что на 0,2% ниже уровня 2019 г. 53 тыс. тонн из этого объема добыто в Северо-Охотоморской подзоне (+3,5%).

Трески на Дальнем Востоке освоено в общей сложности 31,4 тыс. тонн – на 56% выше уровня прошлого года. Уловы в Северо-Курильской зоне составили 7,6 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской подзоне – 5,5 тыс. тонн, в Западно-Беринговоморской зоне – 5,1 тыс. тонн.

На промысле минтая работают 109 рыбацких судов, добычу сельди ведут 7 судов, трески – 10 судов, отметили в федеральном агентстве.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников края составляет около 75%. Стоимость доставки рыбной продукции железнодорожным транспортом из Владивостока до Москвы составляет 10-11,5 рубля за килограмм.

Fishnews

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