27 февраля 2020 года

Российские уловы приближаются к 800 тыс. тонн

К 26 февраля российские рыбопромышленники освоили 779,94 тыс. тонн водных биоресурсов, на 10,3% превысив уровень прошлого года. Прибавка по-прежнему наблюдается во всех рыбохозяйственных бассейнах, кроме Западного.

На Дальнем Востоке объем добычи вырос на 14,5% к уровню 2019 г. и достиг 606,34 тыс. тонн. На промысле минтая вылов составил около 469,2 тыс. тонн, это на 59 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Трески освоено 33,56 тыс. тонн (+11,2 тыс. тонн), сельди – 54,9 тыс. тонн (+1,1 тыс. тонн).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Северном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов почти на 16,6% к показателю на отчетную дату 2019 г. – до 75,74 тыс. тонн. Промысел трески принес 55,75 тыс. тонн, уловы на 6,41 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Пикши поймано почти 12,2 тыс. тонн, прибавка составила более 3 тыс. тонн.

В Западном бассейне добыто 13,45 тыс. тонн ВБР, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Шпрота освоено 8,01 тыс. тонн (-1,5 тыс. тонн), балтийской сельди - 5,25 тыс. тонн (+0,7 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне поймали 15,1 тыс. тонн, почти на 15,4% больше, чем год назад. На промысле хамсы вылов вырос почти до 13,8 тыс. тонн, это на 3 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Тюльки добыто 0,35 тыс. тонн (-0,5 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки освоили 2,94 тыс. тонн, прибавка составила 2,43 тыс. тонн. В основном добывали кильку - 2,5 тыс. тонн, пресноводных видов ВБР поймано 0,44 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российский флот нарастил вылов на 2,8% к уровню прошлого года, до 47,5 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 17,9 тыс. тонн (-52,6%).

Fishnews