27 февраля 2020 года

Гольцов Кроноцкого озера на зимовке навестили ихтиологи

На Камчатке в бассейне Кроноцкого озера прошли зимние исследования распределения лососевых. В частности, ихтиологи изучали рацион и репродуктивный период большеротых гольцов.

Специалисты взяли пробы для изучения пищевых цепочек и экологии рыб, чтобы продолжить исследование механизмов их эволюции. В числе главных задач было выяснить сроки нереста большеротых гольцов, сообщили Fishnews в пресс-службе Кроноцкого государственного заповедника.

Эти гольцы - одна из восьми форм (белый, длинноголовый, большеротый, малоротый, четыре формы носатых), которые произошли в условиях изоляции от одного предка, речной мальмы. Все они обитают только в Кроноцком озере и занесены в Красную книгу Камчатского края. Большинство новых форм открыли в ходе пятилетнего комплексного научно-исследовательского проекта, который стартовал в 2010 г.

«В ходе последних зимних работ выяснилось, что большеротые гольцы нерестятся в декабре. В отличие от тихоокеанских лососей после нереста они не погибают. Отнерестившихся рыб мы встречали в районе заливов Узон и Крашенинникова, – рассказал научный сотрудник заповедника, ихтиолог Григорий Маркевич. – По результатам комплексных исследований мы сделали выводы, что пищевая специализация каждой из форм сохраняется в зимний период. То есть рыбы, которые в летнее время питаются планктоном или донными организмами, не изменяют своим пищевым предпочтениям и зимой».

Ученый добавил, что впервые более чем за 50 лет была проведена зимняя гидрологическая съемка Кроноцкого озера. Ожидается, что полученные данные по распределению температуры воды позволят проследить влияние изменений климата на экосистему водоема.

Кроме того, участники экспедиции отобрали материалы для анализа пищевых взаимоотношений между паразитами гольцов Кроноцкого озера и хозяевами-рыбами.

Fishnews