28 февраля 2020 года

Ответственность за «пивной» замор возложили на коммунальщиков

По иску Средневолжского теруправления Росрыболовства арбитраж обязал МУП «Уфаводоканал» возместить ущерб водным биоресурсам в размере 400 тыс. рублей. Рыба погибла из-за аварийного сброса стоков пивзавода в Уфе.

Замор произошел в водоеме микрорайона Сипайлово 11 августа 2017 г. в результате утечки из канализационной сети АО «Пивоварня Москва-Эфес», сообщает корреспондент Fishnews. Пивзавод приостановил производство и сообщил об аварии диспетчеру водоканала. Однако, по данным арбитражных судов, аварийные работы муниципальное предприятие провело только 12 августа.

Средневолжское теруправление Росрыболовства оштрафовало Уфаводоканал на 10 тыс. рублей по статье 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции водных биоресурсов) и предложило добровольно возместить ущерб в размере 400 тыс. рублей. Поскольку МУП платить не стало, теруправление подало иск.

В суде представитель коммунальщиков настаивал, что утечка произошла в зоне эксплуатационной ответственности абонента. Однако арбитражи первой и апелляционной инстанций установили, что участок канализационной сети, откуда произошла утечка, находился в муниципальной собственности, а потому ответственным признали именно водоканал. Иск теруправления суды удовлетворили.

Fishnews