02 марта 2020 года

Компанию обязали заплатить за губительные стоки

В Новгородской области арбитраж удовлетворил иск Северо-Западного теруправления Росрыболовства к сельскохозяйственному предприятию. По решению суда компания должна возместить ущерб водным биоресурсам в размере 400 тыс. рублей.

Еще в 2013 г. предприятие произвело несанкционированный залповый сброс неочищенных сточных вод в районе деревни Котовицы в ручей, впадающий в реку Волхов, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. Нарушение зафиксировали рыбинспекторы.

Суд признал компанию виновной по статье 8.38 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов»).

Юрлицо не согласилось с постановлением и последовательно обжаловало его в ряде арбитражей. Однако на всех стадиях процесса суды поддержали позицию теруправления, оставив решение первой инстанции без изменений, отметили в ТУ.

По его информации, в феврале текущего года Арбитражный суд Новгородской области вынес решение взыскать с предприятия 400,3 тыс. рублей за ущерб, причиненный водным биоресурсам.

Fishnews