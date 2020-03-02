02 марта 2020 года

Краб «привел» в суд браконьеров Заполярья

В Мурманской области суд вынес приговор двоим местным жителям за незаконную добычу камчатского краба. Наказанием стали штрафы по 80 тыс. рублей, также мужчин обязали возместить сумму нанесенного ущерба – свыше 2,7 млн рублей.

Кольский районный суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (нелегальный вылов группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба). Приговор в законную силу не вступил.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, 2 июля 2019 г. двое жителей поселка Мурмаши в губах Орловка и Завалишина Баренцева моря без соответствующего разрешения с помощью гидрокостюмов поймали не менее 191 камчатского краба. В результате водным биоресурсам Российской Федерации был причинен ущерб минимум на 2,744 млн рублей.

Fishnews