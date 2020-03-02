02 марта 2020 года

Озера Омской области предлагают взять под промысел

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области выставило на конкурс 13 участков для промышленного рыболовства. Заявки можно подавать по 26 марта.

Согласно конкурсной документации, площади рыболовных участков (РЛУ) – от 9 до 540 га, стартовые цены – от 29 до 1728 рублей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участки находятся в Большереченском, Большеуковском, Называевском, Саргатском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах. 12 РЛУ представляют собой озера, еще один – самый большой и дорогой – находится на реке Бича.

Конверты с заявками будут вскрыты 26 марта, итоги конкурса подведут 22 апреля. Критерии оценки – средние показатели освоения квот и производства рыбопродукции за последние 4 года (с учетом коэффициента удаленности завода), численность работников, предложение о размере платы за участок.

Акватории предоставляются на условиях совместного водопользования и будут закреплены за победителями на 20 лет.

Fishnews