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Крымские устрицы. Фото пресс-службы регионального минсельхоза

Аквафермы Республики Крым прибавили в ракушках

За прошлый год предприятия Республики Крым произвели 2 628 тонн продукции аквакультуры, в том числе 1 424 тонны мидий и устриц. Показатель по двустворчатым моллюскам почти на 300 тонн превысил уровень 2018 г.

Данные приводит Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства со ссылкой на региональный минсельхоз. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АЧТУ, в текущем году хозяйства республики планируют нарастить объемы производства мидий, устриц, креветок и других объектов до 2 680 тонн.

Предполагается расширять географию поставок деликатесных морепродуктов. В планах у аквафермеров поставки в ряд стран ЕАЭС. В частности, в Армению, Белоруссию и Казахстан.

По данным Крымского отдела теруправления, сейчас в регионе работают 75 аквакультурных хозяйств. Реализуется пять инвестиционных проектов по выращиванию мидий, устриц, креветок, рыб осетровых и лососевых пород на общую сумму более 200 млн рублей.

Fishnews

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