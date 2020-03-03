03 марта 2020 года

Остатки инвестквот предложили рыбакам

Росрыболовство объявило прием заявлений на инвестиционные квоты, оставшиеся после предыдущих заявочных кампаний. Это пакеты объемов как под строительство рыбопромысловых судов, так и под постройку береговых заводов.

Уведомление о проведении 7-го этапа заявочной кампании на инвестиционные квоты Росрыболовство опубликовало на своем сайте. Документы будут приниматься по 30 июня. Предложены доли, оставшиеся после ранее проведенных приемов заявок, сообщает корреспондент Fishnews.

Это доли квот вылова минтая и сельди под траулеры-процессоры (типы объектов инвестиций «А», «Б», «В»), трески и пикши под траулеры-процессоры, ярусолов-процессор и траулер-свежьевик (типы объектов инвестиций «З», «И», «К», «Л»), разнорыбицы под средне- и малотоннажные суда (типы объектов инвестиций «Г-1», «Г-2»).

Также предложены доли разнорыбицы под создание береговой переработки на Дальнем Востоке (типы объектов инвестиций «Д-3» и «Е-3»), причем здесь возможно уменьшение объемов по итогам 5-го этапа заявочной кампании (прием документов завершился 29 февраля).

Сейчас также открыт прием заявок на инвестиционные квоты под недавно предусмотренные типы судов.

Fishnews