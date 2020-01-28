28 января 2020 года

Инвестквоты ждут проектов

До конца февраля Росрыболовство принимает заявления на инвестиционные квоты вылова под строительство мало- и среднетоннажных судов. Предприятиям предлагаются объемы на Курилах и Западной Камчатке.

Федеральное агентство по рыболовству напомнило о проведении пятого этапа заявочной кампании по инвестквотам. Напомним, что прием обращений проводится с 1 октября 2019 г. по 29 февраля 2020 г.

На этот раз ведомство рассчитывает распределить квоты добычи так называемой «разнорыбицы». Это пакеты долей для промысла на Северных и Южных Курилах, на Западной Камчатке, сообщает корреспондент Fishnews.

Чтобы получить объемы, предприятия должны построить на российских верфях определенные типы средне- и малотоннажных судов. Рассчитывая повысить интерес предприятий к строительству этих объектов инвестиций, правительство в прошлом году увеличило по ним доли инвестквот.

Fishnews