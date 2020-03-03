03 марта 2020 года

Интернет-уроки по ловле осетровых запретил суд

В Псковской области суд признал запрещенной информацию о способах и местах ловли «краснокнижных» рыб, опубликованную в сети. Иск подал прокурор Порховского района.

В судебном заседании было установлено, что один из сайтов содержал сведения о способах и местах ловли редких видов рыб, занесенных в Красную книгу РФ, в том числе стерляди и калуги. На интернет-ресурсе также демонстрировались способы ловли, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Распространение такой информации запрещают законы «Об информации…» и «О рыболовстве…», а также бассейновые правила рыболовства, отметили в надзорном ведомстве.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

Fishnews