03 марта 2020 года

ТОР «Николаевск» настраивают под нужды судостроителей

Минвостокразвития предлагает внести изменения в постановление правительства о территории опережающего развития «Николаевск». Поправки необходимы для реализации инвестпроекта в сфере судостроения и судоремонта.

Предложенные изменения постановления правительства о ТОР «Николаевск» опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. Как сообщает корреспондент Fishnews, Минвостокразвития предлагает дополнить перечень земельных участков, на которые распространяется режим территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР).

В пояснительной записке к проекту отмечено, что изменения необходимы для реализации инвестиционного проекта по восстановлению и развитию завода по судоремонту и судостроению в районе поселка Охотск.

ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае была официально создана в 2017 г., среди ее специализаций – рыболовство, судостроение и судоремонт.

Fishnews