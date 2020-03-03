03 марта 2020 года

Коренные народы хотят больше прав в границах ООПТ

В Ненецком автономном округе представители власти и общественности обсудили проблемы жизни коренных малочисленных народов в заказниках и нацпарках. Рассматривалась возможность корректировки нормативной базы для реализации прав на традиционный образ жизни.

Круглый стол с участием окружных депутатов, представителей исполнительной власти и ассоциаций КМНС прошел в Нарьян-Маре, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального парламента.

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков отметил, что из норм законодательства в свое время выпали вопросы мест проживания КМНС на особо охраняемых территориях. Он подчеркнул: на всем протяжении Северного морского пути были созданы национальные парки, где нельзя охотиться, ловить рыбу, заготавливать дрова.

На этих территориях оказались целые населенные пункты, жители которых вдруг оказались не вправе вести свой обычный образ жизни, рассказал Григорий Ледков. По его словам, ассоциации стоило больших трудов внести соответствующие поправки в части свободного доступа без разрешения и бесплатно.

Председатель комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию собрания депутатов НАО Матвей Чупров обратил внимание на трудности с получением разрешений на рыбалку и охоту. А также на необходимость согласовывать с местным сообществом любые решения, связанные с выделением земель для промысла и других целей.

Рекомендации круглого стола станут аргументами при определении правового вектора при решении проблем, отметил председатель собрания депутатов НАО Александр Лутовинов. По итогам встречи будут оформлены предложения для органов госвласти округа.

Fishnews