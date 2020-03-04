04 марта 2020 года

Камчатка установила сроки открытия навигации

Правительство Камчатского края определило сроки открытия навигации для маломерных судов. Раньше всего можно будет выходить на воду в Елизовском районе, Вилючинском и Петропавловск-Камчатском городских округах.

Сроки открытия навигации для маломерных судов определены постановлением правительства Камчатского края от 28 февраля 2020 г. № 72, сообщает корреспондент Fishnews.

С 15 апреля можно будет выходить на воду в Елизовском районе, Вилючинском и Петропавловск-Камчатском городских округах.

С 20 апреля откроется навигация в Алеутском, Быстринском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском районах.

С 15 мая открыты для маломерных судов водные объекты в Карагинском, Тигильском районах, поселке Палана.

С 25 мая откроется навигация в Олюторском и Пенжинском районах.

Отдельные сроки открытия навигации определены для маломерного флота госорганов, судов пожарно-спасательных, поисково-спасательных формирований.

Fishnews