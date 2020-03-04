04 марта 2020 года

Крабы Приморья манят зимних браконьеров

В Приморском крае пограничники подсчитали «трофеи» рейдов, проведенных в период закрытия навигации для маломерного флота. Из воды подняли более 800 немаркированых крабовых ловушек, в море выпустили свыше 10 тыс. крабов разных видов.

Навигационный период для плавания на маломерных судах в регионе закрыли с 15 ноября. Однако местные жители, невзирая на угрозу жизни и административную ответственность, продолжают выходить в море на катерах для незаконного промысла, отмечают в краевом погрануправлении. Нарушения пограничного режима и правил рыболовства выявляют в ходе рейдов, в том числе с применением авиации.

Как сообщили Fishnews в пресс-группе ПУ, на основании возбужденных административных дел у браконьеров изъяли более 20 катеров, водолазное снаряжение и орудия промысла.

Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Fishnews